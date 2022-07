Il figlio di Shaq racconta l’aiuto fondamentale ricevuto da Kobe Bryant

Il figlio di Shaquille O’Neal, Shareef, si sta affacciando al mondo NBA. Dopo quattro anni di college fra UCLA e Louisiana State, il classe 2000 non è stato scelto al Draft e ha giocato l’ultima Summer League.

Nel 2018 però la sua carriera è stata fortemente a rischio a causa di alcuni problemi cardiaci. Il tutto si è risolto con una operazione chirurgica che però ha richiesto tempi di recupero abbastanza lunghi. Shareef ha raccontato in un’intervista a ClutchPoints che in quel periodo Kobe Bryant è stato vicinissimo a lui e alla sua famiglia, nonostante storicamente i rapporti fra lui e Shaq non siano stati idilliaci.

“He was one person who always checked in with me. Like every single day of my [open heart] surgery, he would always message me, ‘How you doing today?’ He always looked out for me.”

🗣️ Shareef O’Neal on Kobe Bryantpic.twitter.com/dxnNGKXRkX

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 19, 2022