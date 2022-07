Mercato NBA – La richiesta dei Brooklyn Nets ai Toronto Raptors per cedere Kevin Durant

La partenza di Kevin Durant da Brooklyn si sta rivelando meno semplice del previsto. Nonostante la richiesta di KD di cambiare aria, stanno emergendo difficoltà nell’imbastire trade che accontentino i Brooklyn Nets.

Fra le squadre interessate a Durant e gradite dallo stesso giocatore ci sono anche i Toronto Raptors. La trattativa fra Brooklyn e i canadesi, però, al momento non è neanche iniziata perché c’è una distanza attualmente incolmabile fra le parti. I Nets, infatti, per avviare ogni discussione pretendono che nello scambio rientri Scottie Barnes, miglior rookie della scorsa stagione, una delle future stelle della NBA. I Raptors, invece, non hanno alcuna intenzione di lasciar partire Barnes, neanche per arrivare a KD.

The Brooklyn Nets have their eyes on Scottie Barnes, via @wojespn. pic.twitter.com/MitcY5C9zO — TSN (@TSN_Sports) July 18, 2022

Non sembra perciò esserci margine per trattare e con tutta probabilità Toronto non entrerà nel novero delle pretendenti a Durant.

