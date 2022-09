Il giocatore con il maggior plus-minus degli Europei è un insospettabile

Gli Europei di basket hanno regalato tante sorprese, anche per quanto riguarda le prestazioni individuali.

Sorprende anche il dato relativo ai giocatori con il maggior plus-minus assoluto. Una classifica comandata da Tyler Tarpey, atleta semi-sconosciuto che si è rivelato preziosissimo nel sistema della Francia.

Dietro di lui una super star come Nikola Jokic, al terzo posto l’ottimo Juancho Hernangomez, poi un altro francese (Rudy Gobert) e lo spagnolo Alberto Diaz, anch’egli (come Tarpey) indicato fra le rivelazioni di questo Eurobasket.

Did you know that Terry Tarpey never got defeated in #Eurobasket2022?

