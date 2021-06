Il Panathinaikos Atene ha scelto il nuovo allenatore: Dimitris Priftis. Per il coach nato e cresciuto nella capitale greca si tratta di un ritorno a casa ma anche al Pana, dove era stato da assistente nel 2014.

Priftis, partito da alcune società minori di Atene, è stato assistente in big elleniche come AEK e Aris Salonicco. Poi esperienze da head coach con Kavala, Ikaros e Kolossos Rodi. Nel 2014, come detto, assistente al Panathinaikos e per tre anni nello staff della Nazionale greca. Quindi esperienze da head coach all’Aris Salonicco e all’Unics Kazan nelle ultime 4 stagioni, con la finale di EuroCup raggiunta nell’anno appena concluso e la qualificazione all’Eurolega. Competizione che ora affronterà con i biancoverdi di Atene.