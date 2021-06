Il Senegal è rimasto bloccato in Germania causa Covid-19

Inizia a complicarsi davvero la situazione del Senegal, Nazionale che parteciperà al Preolimpico di Belgrado e che sarà il primo avversario dell’Italia settimana prossima. L’amichevole tra la formazione africana e la Germania, in programma giovedì, è stata annullata per positività al Covid-19 e ora il Senegal è stato bloccato dalle autorità tedesche, come riportato da Mozzart Sport. La squadra sarebbe dovuta partire per Belgrado ieri, ma non ha ancora lasciato la Germania a causa del virus.

Tuttora non si sa quando il Senegal potrà recarsi a Belgrado. I positivi al momento sono 3 giocatori e un membro dello staff tecnico, ora starà probabilmente alla FIBA prendere una decisione. Il Senegal dovrebbe esordire nel Preolimpico martedì 29 giugno, contro Porto Rico. È invece in programma per mercoledì la gara contro gli Azzurri.