Il Power Ranking degli Europei: ecco chi parte favorito, l’Italia guadagna posizioni

La FIBA ha pubblicato l’ultimo power ranking alla vigilia degli Europei di basket.

Il cambiamento più importante è al vertice, dove la Serbia guadagna ben quattro posizioni e scalza dal primo gradino del podio la Slovenia. Le vittorie nella gara thrilling di Belgrado con la Grecia e a Istanbul con la Turchia, rendono i serbi i principali indiziati alla vittoria degli Europei, secondo gli esperti della FIBA.

Il ko con la Germania costa il primo posto alla Slovenia, che dunque non partirà in pole position. Stabili Grecia e Lituania, rispettivamente al terzo e al quarto posto. La Francia perde ben tre posizioni rispetto alla versione precedente del ranking in virtù della sconfitta con la Bosnia nella qualificazioni al Mondiale e dei difficili impegni iniziali con Germania e la stessa Lituania nelle prime giornate del girone.

I tedeschi, invece, guadagnano due posti e salgono al sesto, seguiti dalla Spagna (posizione immutata) e dell’Italia, che si migliora rispetto al nono posto di qualche giorno fa. Nonostante l’infortunio di Gallinari sono arrivate due vittorie, contro Ucraina e Georgia, nelle ultime due gare ufficiali. Completano la top ten la Turchia (retrocessa di tre posti) e la Finlandia, prima squadra europea a staccare il ticket per il Mondiale 2023.

Negli ultimi 5 posti ci sono ben tre squadre che giocheranno nel girone dell’Italia: Ucraina (20a), Estonia (21a) e Gran Bretagna (23a). All’ultimo posto l’Olanda.

Fonte: FIBA