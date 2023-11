Il Real Madrid ha perso la sua prima partita della stagione 2023-24

Il 19 novembre è finalmente arrivata la prima sconfitta stagionale del Real Madrid, che fino ad oggi aveva vinto 19 partite su 19. A fare il colpaccio, tra l’altro in casa dei Blancos, è stato l’Unicaja Malaga che si è imposto 93-99 nella gara di mezzogiorno.

La vittoria di Malaga, guidata da 23 punti di David Kravish, è arrivata in rimonta dopo un super secondo quarto del Real, chiuso con un parziale di 29-13. Il +15 dell’intervallo (arrivato anche a +21 nel terzo quarto) sembrava poter essere garanzia di successo per il Madrid, ma in meno di 6′ il divario si è ridotto a 4 punti. A metà dell’ultimo quarto una tripla di Tyler Kalinoski è valsa la parità sull’81-81, mentre a 3′ dalla fine un canestro di Tyson Carter ha portato Malaga per la prima volta in vantaggio dalla fine del primo quarto. L’Unicaja non si è più guardato indietro e ha potuto festeggiare la vittoria (la settima in 10 partite).

Il Real Madrid, che ha perso nei giorni scorsi Guerschon Yabusele a lungo, ha mandato in doppia cifra solo tre giocatori: Facundo Campazzo (18 punti), Mario Hezonja (14 punti) e Dzanan Musa (10 punti). Per i Blancos il record stagionale ora recita 20-1: 2 vittorie su 2 in Supercoppa, 8 su 8 in EuroLega e ora 9 su 10 in Liga ACB.