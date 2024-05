Il Panathinaikos non muore mai: vince Gara-4 e riporta la serie col Maccabi ad Atene

Non solo quella tra Olympiacos e Barcellona, settimana prossima ci sarà (almeno) un’altra Gara-5 dopo che il Panathinaikos è riuscito a vincere a Belgrado contro il Maccabi Tel-Aviv, pareggiando la serie sul 2-2.

È stata una gara combattutissima, che nel primo quarto ha visto il Pana andare a +6 grazie a Nunn e venire recuperato e superato dalla tripla di DiBartolomeo in chiusura di frazione per il 29-26. Nel secondo periodo Kostas Sloukas ha ripreso un tentativo di allungo del Maccabi, con Nunn e Lessort a tenere i greci a contatto fino al 50-49 dell’intervallo. Ancora Nunn protagonista nel terzo quarto, poi un break di 0-6 firmato dal duo Sloukas-Mitoglou ha portato gli ospiti fino al 68-74. Tra fine terzo quarto e inizio quarto quarto il Maccabi ha infilato un parziale di 14-1 che ha fatto vedere i fantasmi al Pana, sull’orlo dell’eliminazione quando a 6′ e mezzo dal termine si è ritrovato a -7. Le triple di Papapetrou e Nunn hanno ricucito parzialmente lo svantaggio, con l’americano successivamente bravo anche a servire Lessort sul pick&roll per il -1. Negli ultimi 2′ di gioco i tiri liberi di Sloukas e soprattutto di Lessort hanno riportato il Pana avanti: il greco ha anche segnato il jumper che ha virtualmente chiuso la gara, mentre il lungo francese ha messo il punto esclamativo sul successo biancoverde schiacciando in alley-oop a partita virtualmente finita.

Settimana prossima si tornerà ad Atene, nella bolgia di Oaka, dove al Maccabi Tel-Aviv servirà un’impresa per qualificarsi alle Final Four di Berlino.

Maccabi Tel-Aviv: Brown 17, Blatt 14, Colson 14, Nebo 12.

Panathinaikos: Nunn 27, Sloukas 20+8 rimbalzi, Lessort 17+7 rimbalzi, Mitoglou 13.