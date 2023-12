Il ritorno in campo di Ja Morant è stato EROICO

I Memphis Grizzlies sono stati 6-19 in 25 partite senza Ja Morant, sospeso per aver mostrato un’arma da fuoco durante una live su Instagram. Questa notte Ja Morant è tornato in campo per i Grizzlies ed è stato spettacolare contro i New Orleans Pelicans.

Non solo ha segnato 34 punti, ma ha anche guidato la rimonta dei Grizzlies sotto di 24 punti, realizzando il game-winner a New Orleans e sbalordendo i Pelicans.

JA MORANT FOR THE WIN 🚨 GRIZZLIES DEFEAT THE PELICANS IN A THRILLER!pic.twitter.com/QIXYqG5UxD — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 20, 2023

I 34 punti di Morant sono il maggior numero di punti segnati in una partita da un giocatore nella storia dell’NBA che ha saltato 25 o più partite consecutive.

Nel primo tempo della gara di questa notte, i Pelicans erano in pieno controllo sui Grizzlies. Superando Memphis per 39-16 nel secondo quarto, i Pelicans conducevano di 19 punti all’intervallo.

Tuttavia, i Grizzlies non si sono arresi e hanno disputato probabilmente il loro miglior secondo tempo della stagione, giocando una ripresa contro New Orleans da 74-53. Morant ha guidato questa improbabile rimonta dei Grizzlies, segnando 27 dei suoi 34 punti totali nel secondo tempo, compreso il game-winner sulla sirena.

Oltre ai 34 punti, Ja Morant ha anche collezionato 8 assist e 6 rimbalzi, con però 0 su 5 al tiro, percentuale dove deve migliorare ma non poteva essere tutto tutto perfetto.

