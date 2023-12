Shabazz Napier dà del BUGIARDO a coach Sfairopoulos: ritorno a Milano sempre più vicino?

Dopo la sconfitta della Stella Rossa Belgrado contro il Real Madrid nel 15° turno di EuroLega, coach Ioannis Sfairopoulos ha confermato che sono in corso trattative per permette a Shabazz Napier di lasciare la squadra ed è spuntato il nome di Milano tra i rumors:

“Shabazz è in trattativa per cambiare squadra, quindi mi ha chiesto di non giocare oggi”, ha detto Sfairopoulos a EuroLeague TV nel post-partita. “È venuto da me questa mattina e mi ha detto che non voleva rischiare un infortunio e che non può giocare la partita. Non tornerà in squadra. Si è messo fuori squadra”.

In risposta a queste dichiarazioni, Napier ha pubblicato su Instagram una storia in cui scriveva:

“Di’ la verità davanti alla telecamera!”.

Napiee ha avuto problemi di infortuni che gli hanno fatto perdere diverse partite di EuroLega in questa stagione. Nelle sue 11 presenze con la Stella Rossa Belgrado, Napier ha avuto una media di 9,8 punti, 1,7 rimbalzi, 2,3 assist e 1,3 rubate ad allacciata di scarpe.

Secondo Meridian Sport, l’Olimpia EA7 Milano, tra l’altro ex squadra di Napier, è attualmente la principale candidata ad assicurarsi i servizi della guardia americana che ha avuto uno scontro a distanza con Sfairopoulos.

Leggi anche: Il ritorno in campo di Ja Morant è stato da SALVATORE DELLA PATRIA