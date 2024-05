Giannakopoulos cita PUTIN e MIKE JAMES è D’ACCORDO

Dimitris Giannakopoulos, presidente e proprietario del Panathinaikos, ha particolarmente protestato in questa serie playoff contro il Maccabi Tel-Aviv perché, a detta loro, hanno subito delle scorrettezza da parte degli arbitri di EuroLega.

Giannakopoulos non si è tirato indietro nemmeno sui social, addirittura citando Vladimir Putin e Mike James ha messo like al video.

“Quando c’è un’azione scorretta, bisogna prepararsi a una reazione”.

Cit. Vladimir Putin

Vediamo se questa dichiarazione, insieme a quelle di ieri, porteranno a una sanzione da parte di EuroLega.

Di certo Dimitris Giannakopoulos non sta facendo nulla per stemperare la tensione, oltre a questa quote di Putin, in una delle serie più tese della storia di EuroLega e Mike James, ex bandiera del Panathinaikos, crede che il suo ex Presidente abbia ragione, visto il like di approvazione.

Quello che possiamo dire con certezza è che gara-4 a Belgrado sarà una sfida a dir poco tesa, con tanti fattori in campo, politici e sportivi. Vediamo chi delle due squadre riuscirà a raggiungere le Final Four di Berlino in questa stagione.

