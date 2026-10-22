Il rookie Yaxel Lendeborg dopo la prima sfida contro Luka Doncic: “Perso tutto il rispetto per lui”

Yaxel Lendeborg, promettente rookie dei Golden State Warriors, non ha usato mezzi termini per descrivere il proprio esordio NBA e in particolare il primissimo confronto in campo con Luka Doncic. Lo sloveno ha segnato 28 punti in 30′, lasciandosi andare a del sano trash talking anche nei confronti di Lendeborg: “Get back out, pussy. I want more!” ha urlato Doncic all’indirizzo del rookie dopo avergli segnato in faccia. Un’espressione che ha fatto scattare anche la reazione di Steve Kerr in panchina, l’allenatore di Golden State ha contestato quanto appena detto dalla star dei Lakers: “Non chiamarlo con la parola con la P”.

Luka Doncic to Yaxel Lendeborg “Come back out, p*ssy” https://t.co/EcVISGaqxc — Underdog (@Underdog) October 22, 2026

Ma il duello verbale tra i due è proseguito per tutta la partita, con Lendeborg che ha anche ricevuto un fallo tecnico ad un certo punto. Alle fiamme in campo sono però seguite alcune dichiarazioni amare del rookie in conferenza stampa dopo il match, il prodotto di Michigan è arrivato a dire di “aver perso tutto il rispetto” nei confronti di Doncic a causa delle continue lamentele nei confronti degli arbitri. “Avevo molto rispetto per lui, da spettatore. Non guardavo l’NBA così spesso, guardavo soprattutto gli highlights e lo vedevo uccidere gli avversari ogni volta. Ma poi, trovandomi qui in prima linea, ho perso tutto il rispetto vedendo quanto piagnucola e si lamenta. È stato pessimo. La mia frustrazione non è dovuta ai falli fischiati, ma alle sue lamentele lungo tutta la partita. Congratulazioni per esserti fatto fischiare fallo a favore, poi vieni da me e mi parli come se tu abbia fatto chissà che impresa. Dai, è stato ridicolo” ha dichiarato Lendeborg.

Parole molto dure, che fanno effetto anche perché provengono da un rookie. In conferenza stampa anche Doncic ha parlato del duello con il rookie e del tecnico preso da quest’ultimo: “Quest’anno voglio contenermi con i falli tecnici, è la prima volta che non hanno fischiato doppio tecnico perché io non stavo dicendo nulla. Lui parlava come un pazzo. Il canestro? Sapevo sarebbe andata dentro ancor prima di ricevere la palla. Sapete, mi alleno su quei tiri…”.

Sui social Naji Marshall, ex compagno di Doncic a Dallas, ha avuto una reazione incredula per il comportamento di Lendeborg e ha previsto una super prestazione dello sloveno nella prossima partita tra Warriors e Lakers. “La prossima volta che si affronteranno gliene segnerà 80, non parlare mai del DON” ha scritto il giocatore.