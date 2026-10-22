Donald Trump attacca LeBron James dopo il debutto coi Sixers: “Manca di rispetto al nostro inno”

Siamo giunti ad un nuovo episodio della sfida a distanza tra LeBron James e il Presidente USA Donald Trump, due figure che sicuramente non si piacciono e non l’hanno mai nascosto. Se in passato James aveva criticato aspramente Trump, di recente non ha mai risposto alle provocazioni che invece sono arrivate in senso inverso. Nelle scorse ore il Presidente, in piena campagna elettorale per le elezioni di mid term, ha attaccato LeBron dopo il suo debutto ufficiale con i Philadelphia 76ers, in trasferta al Madison Square Garden dell’amico (e finanziatore) James Dolan.

Sul suo social Truth, Donald Trump ha scritto: “Mentre ascolta il nostro inno nazionale, LeBron James manca di rispetto al nostro Paese! L’ho detto fin dall’inizio che non porta nulla di buono, una totale disgrazia. LeBron dovrebbe scusarsi con tutti i grandi guerrieri ed eroi americani che sono morti per la bandiera americana e per tutto ciò che l’America rappresenta!”. Il riferimento è ad un video in cui si vede James fare stretching durante l’inno nazionale, prima della palla a due. Alcuni hanno interpretato coi movimenti come dei finti swing golfistici.

While listening to our National Anthem, LeBron James disrespects our Country! I said right from the beginning that he’s no good, a TOTAL DISGRACE. LeBron James should apologize to all of those Great American Warriors and Heroes who died for the American Flag, and all that our Country stands for! President DONALD J. TRUMP ( TS: Oct 22 2026, 12:22 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​‌‍‌‍​‌‌‍​​‍‌​‌‌‍‌‍​‌‍‍‌‍​‌‍​‌‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 22, 2026

In estate, durante un’altra uscita pubblica, Trump aveva definito LeBron James “un razzista”, affermando di preferirgli di gran lunga Michael Jordan.