Il segreto della forma ritrovata di Nico Mannion

Finora Niccolò Mannion ha disputato un ottimo percorso estivo con l’Italbasket. Il playmaker della Virtus Bologna era reduce da una stagione sotto le aspettative, condizionata dai problemi fisici avuti in seguito al virus intestinale accusato durante le Olimpiadi.

In maglia bianconera Mannion non è riuscito a far vedere il talento messo in mostra a tratti in NBA e la scorsa estate con l’Italia. Adesso, nelle prime uscite con l’Italbasket targata Pozzecco, sembra essere tornato ai suoi livelli. Il segreto della metamoforsi è la forma ritrovata grazie a un lavoro mirato negli Stati Uniti, come ricostruito dal Corriere di Bologna.

Dopo le finali scudetto, infatti, Mannion si è recato a Phoenix, dove ha lavorato per cinque settimane con due allenatori personali, sia sull’aspetto tecnico che soprattutto su quello fisico. Grazie alle indicazioni del personal trainer Brad Peterson e al duro lavoro in palestra, Nico ha messo su 5 kg di massa muscolare, arrivando a un peso di 87 kg: “Volevo tornare in forma dopo una stagione difficile – ha spiegato lui stesso a La Gazzetta dello Sport -, in Arizona mi sono messo sotto per cinque settimane, lavorando tanto sul campo e in sala pesi, ogni giorno. Mi sento soddisfatto del risultato e finalmente sto bene”.

Foto: FIBA