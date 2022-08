Gianni Petrucci annuncia: “Non mi ricandido”

Finirà nel 2024 l’esperienza di Gianni Petrucci alla guida della FIP. L’ormai 77enne presidente federale lo ha annunciato in un’intervista pubblicata oggi sul Corriere dello Sport. Nelle ultime elezioni, avvenute nel 2020, aveva ricevuto il 90% delle preferenze anche perché non c’erano altri candidati oltre a lui.

Figura per molti lati controversa, Petrucci è alla guida della FIP da 5 mandati di cui 3 consecutivi. In pratica sarà stato il vertice del basket italiano per 20 anni, di cui 12 consecutivi, quando scadrà anche questo ultimo mandato.

“Le dico subito che non mi ricandido. Penso di aver dato tutto al basket, faccio un passo indietro” – ha dichiarato Petrucci nell’intervista. Poi l’investitura: “Confido in un uomo di sport, magari un ex giocatore. Stimo molto Datome, nostro leader in azzurro, ma non necessariamente deve essere un figlio del basket. Meglio un uomo che ami e conosca lo sport, questa sarebbe la figura ideale per raccogliere un’eredità prestigiosa com’è quella del basket italiano”.

