Inizia la collaborazione tra FIBA e Twitch

FIBA, la Federazione Internazionale Pallacanestro, e Twitch hanno annunciato un accordo pluriennale di collaborazione per portare più contenuti di pallacanestro sulla piattaforma interattiva di live streaming. L’accordo strategico con FIBA è il primo che Twitch ha stretto con una Federazione Internazionale. FIBA non si limiterà a mandare propri eventi in streaming ma, insieme a Twitch, produrrà contenuti ad hoc per massimizzare il proprio impatto sulla piattaforma.

FIBA trasmetterà oltre 600 ore di partite di pallacanestro live ogni anno sul proprio canale Twitch insieme a format specifici che sono sviluppati apposta per massimizzare gli strumenti e le funzioni uniche della piattaforma Twitch. Ai tifosi sarà data l’opportunità di produrre contenuti relativi a FIBA sui propri canali Twitch dal momento che FIBA è uno dei pochi right-holders del mondo sportivo a dare ai creators di Twich accesso al proprio archivio ufficiale. FIBA ha in programma di costruire un network di creators in ognuno dei maggiori mercati mondiali, inclusi gli USA, la Francia, l’Italia, la Spagna e l’Australia, che potranno anche fare co-streaming delle partite live e creare il proprio palinsesto di programmi e format per i propri canali.

L’accordo è parte di una campagna di Twitch che sta cercando di ingaggiare un’audience più ampia di fan della pallacanestro per creare contenuti e portare gli eventi anche di basket 3×3 a una nuova audience.

Le partite che saranno trasmesse live comprenderanno tutte le competizioni FIBA 3×3, la EuroLeague Women e alcuni tornei giovanili selezionati. Inoltre, gli highlights delle nazionali e di altre competizioni per club e tornei giovanili saranno messi in pacchetti e distribuiti ai creators di Twitch e alle community di basket nel mondo.

Il Segretario Generale di FIBA, Andreas Zagklis, ha dichiarato: “FIBA è entusiasta di annunciare questa partnership unica con Twitch, un servizio di live streaming utilizzato da milioni di persone nel mondo ogni giorno. Questo accordo innovativo inciderà ulteriormente sul nostro obiettivo strategico di allargare la “FIBA family” offrendo contenuti a più fan su una piattaforma interattiva.”

Damian Burns, Senior Vice President EMEA di Twitch, ha dichiarato: “Twitch è una community di superfan dove i più appassionati partecipano insieme alla costruzione della propria esperienza di intrattenimento live. FIBA è un’organizzazione che vuole innovare ed ha la passione di voler portare fan nello stesso posto per interagire durante le trasmissioni live. Per questo, FIBA è il partner perfetto per noi.”

La collaborazione verrà lanciata nella primavera 2021.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.