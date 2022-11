Isiah Thomas attacca ancora Michael Jordan per “The Last Dance”

Sono passati ormai 30 anni da quando i Detroit Pistons dei “Bad Boys” e i Chicago Bulls di Michael Jordan si contendevano il titolo NBA.

La rivalità, mai del tutto sopita, è tornata a far discutere con l’uscita di The Last Dance. La docu-serie sugli ultimi Bulls vincenti, infatti, dedica largo spazio al rapporto con i Pistons. La descrizione che ne viene fuori della franchigia di Detroit non è molto edificante. Spesso i diretti interessati hanno rifiutato questa narrazione e Isiah Thomas, il volto più noto di quei Pistons, è tornato a parlarne.

Nel corso di un’intervista con la tv greca Cosmote, Thomas ha descritto la sua reazione durante la visione di The Last Dance.

Stavo guardando la serie con la mia famiglia e mi stava piacendo. A un certo punto sullo schermo appare questo signore (Michael Jordan, ndc) che dice di odiarmi e mi dà dello s*****. Mi sono dovuto sorbire tutto questo documentario in cui è lui a comportarsi da s***** e allora ho deciso di stoppare. Finché non si scuserà pubblicamente questa storia andrà avanti ancora per molto tempo, anche perché io vengo proprio da Chicago.