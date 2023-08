Italbasket, Datome: “Non c’è tempo per piangere, continuiamo a credere in noi stessi”

Dopo la brutta sconfitta contro la Repubblica Dominicana, il capitano Gigi Datome ci mette la faccia in conferenza stampa.

L’azzurro invita i compagni a non deprimersi e a continuare a credere nelle proprie potenzialità, specialmente in vista della partita decisiva con i padroni di casa delle Filippine.

Abbiamo iniziato bene ed eravamo in controllo, poi loro hanno creato buoni tiri e li hanno segnati. Noi invece abbiamo avuto ancora cattive percentuali, abbiamo fatto bene altre cose, come il tiro da due e i rimbalzi ma per noi il tiro da fuori è fondamentale, è stata questa la chiave della partita.

La prossima sfida sarà durissima e fondamentale per accedere al secondo turno, dobbiamo continuiamo a credere in noi stessi e a sostenerci. Non c’è tempo per deprimersi e per fare pensieri tristi, dobbiamo concentrarci sul prossimo incontro che si giocherà in una bellissima atmosfera, noi però dovremo pensare solamente al parquet. Anche le Filippine, come la Repubblica Dominicana, hanno un ottimo giocatore nei panni del leader (Clarkson) e altri buonissimi elementi a supportarlo, sarà fondamentale contenerlo e prepareremo la partita su questo.