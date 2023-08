Tracollo Italia, Towns e Feliz trascinano la Repubblica Dominicana

ITALIA 82-87 REPUBBLICA DOMINICANA

(19-13, 20-25, 17-31, 26-18)

Inizio traumatico per la Repubblica Dominicana che subisce un parziale di 12-0, frutto di palle perse che lasciano all’Italia canestri facili in contropiede, costringendo coach Garcia a due timeout immediati. La difesa azzurra decide di raddoppiare su quasi tutti i pick and roll e di chiudere l’area lasciando piuttosto qualche tiro da tre in più, cercando di collassare all’interno del pitturato e proteggere il ferro. Con Melli in campo gli aiuti e i recuperi arrivano puntuali ma poi l’attacco dominicano si sblocca grazie a 6 punti di Feliz e, complici le mani ancora fredde da tre punti per l’Italia, i dominicani rientrano in partita chiudendo il primo quarto sotto di soli 6 punti (19-13). L’attacco azzurro continua a essere un po’ troppo prevedibile e statico mentre Feliz resta caldo come una stufa e con 4/4 da tre punti riporta i suoi sul -1, anche grazie a un fallo tecnico preso dalla panchina italiana e uno direttamente da coach Pozzecco. Datome e Fontecchio riportano l’Italia a tre possessi di vantaggio ma finalmente entra in partita anche la stella di Minnesota che con un and-one acrobatico e una tripla senza ritmo da 9 metri si sblocca. Spissu alza un po’ le percentuali azzurre da tre ma la partita si sporca ulteriormente e l’ennesimo tecnico indirizzato alla panchina italiana porta all’espulsione di Pozzecco. La Repubblica Dominicana riesce anche ad andare avanti di un punto prima del canestro finale di Fontecchio che chiude un primo tempo altalenante sul 39-38.

Towns ricomincia il terzo quarto mostrando tutto il suo immenso talento portando i suoi a +5, Tonut con una tripla estemporanea toglie le castagne dal fuoco per l’Italia dopo il massimo svantaggio ma gli azzurri perdono ancora più fluidità in attacco e soprattutto iniziano a perdere il controllo dei rimbalzi dopo l’ottimo lavoro fatto nei primi 20′. La Repubblica Dominicana attacca con estrema fluidità, sfruttando la velocità di Montero con le penetrazioni sulla linea di fondo e punendo gli aiuti sul lato forte con le triple dall’angolo, arrivando anche sul +14 nonostante i tentativi di zona della difesa italiana. 6 punti consecutivi danno respiro all’Italia ma Feliz non ne vuole sapere di fermarsi e spara la settima tripla su nove tentativi (56-69 al 30′). La differenza al tiro da tre punti, non solo in termini di percentuali ma soprattutto a livello di costruzione del tiro (vedi i pochissimi assist dell’Italia), è la fotografia più evidente di una partita che dopo i primi minuti sembrava mettersi in discesa per gli azzurri ma che i dominicani hanno raddrizzato andando a punire ciò che la difesa italiana lasciava più scoperto, riuscendo poi a difendere meglio a metà campo di quanto riuscisse a fare se avesse continuamente lasciato il contropiede. La partita sembra chiusa con il sigillo di Towns sul +17 (dominante su Polonara) e perchè nessun quintetto o scelta della staff tecnico italiano (offensiva e difensiva) era riuscita a produrre un vero tentativo di rimonta ma nel finale Spissu e Ricci riportano incredibilmente l’Italia sul -3 perchè i dominicani spengono totalmente la spina dell’energia e dell’attenzione. I due liberi di Quinones chiudono i conti lasciando però ulteriormente l’amaro in bocca all’Italia, punita forse troppo dai fischi arbitrali ma colpevole di non aver giocato per almeno metà partita dovendo ora giocarsi la qualificazione contro i filippini, padroni di casa.

Italia: Spissu 17, Fontecchio 13, Ricci 12.

Repubblica Dominicana: Feliz 24, Towns 24, Montero 12.

fonte immagine: fiba.basketball

QUI il boxscore completo