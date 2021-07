Italbasket, i retroscena sulla convocazione di Gallinari e le esclusioni di Belinelli e Datome

Ormai è assodato che Danilo Gallinari sarà alle Olimpiadi con l’Italbasket. Manca solo l’ufficialità della convocazione del Gallo che sarà l’unico cambiamento rispetto al roster del Preolimpico, sostituendo Awudu Abass.

Perché Gallinari sì e la coppia Datome – Belinelli no? Perché il Gallo non è andato a Belgrado per un legittimo impedimento, vale a dire l’impegno in NBA con gli Atlanta Hawks, mentre gli altri due hanno scelto di non esserci.

Il presidente federale Gianni Petrucci ha svelato che Gallinari gli aveva già dato la sua disponibilità per Tokyo, dicendogli “Ci vediamo lì”. La Gazzetta dello Sport aggiunge anche dei dettagli relativi alle esclusioni. Secondo la Rosea Belinelli ritiene sacrosanto che ai Giochi vadano gli atleti che si sono guadagnati il pass mentre Datome avrebbe dato la sua disponibilità a unirsi al gruppo. Un’offerta rifiutata dalla FIP che avrebbe maldigerito la rinuncia e con cui ormai i rapporti appaiono incrinati.