Italbasket, le prossime amichevoli prima della partenza per l’Asia

Lasciato il Trentino, l’Italbasket farà tappa ad Atene per giocare il prestigioso Torneo dell’Acropolis, ormai uno degli appuntamenti fissi del basket estivo per Nazionali. Ad attendere gli Azzurri, la Serbia (9 agosto, ore 18.45 italiane) e i padroni di casa della Grecia (10 agosto, ore 18.45 italiane). Due match contro due delle formazioni più forti in Europa e nel mondo.

Circoletto rosso sul calendario domenica 13 agosto. Al Pala De André di Ravenna andrà in scena il “DatHome Day”, l’ultimo match nel nostro Paese con l’Italbasket della carriera di Capitano Gigi Datome. Una serata di emozioni uniche per celebrare la carriera, che vivrà poi con il Mondiale l’ultimo atto, di uno dei giocatori più apprezzati di sempre, nonché esempio unico di amore per l’Azzurro. L’avversario sarà il Portorico e la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

Ricordiamo che l’Italbasket ieri sera ha vinto la Trentino Basket Cup sconfiggendo in semifinale la Turchia di Ergin Ataman, ex coach di Siena, e in finale la Cina di Sasha Djordjevic, ex Virtus Bologna e Olimpia Milano tra le tantissime. Stiamo a vedere se riusciremo a fare filotto europeo ad Atene e Ravenna, prima del trasferimento in Asia, in Cina e poi nelle Filippine.

Fonte: FIP