EA7 Milano, Mirotic può davvero giocare da ala piccola in Europa?

Nikola Mirotic è il colpo di mercato dell’EA7 Milano e tra i primi 3 di quello europeo (forse solo Kemba Walker è stato più sensazionale perché dall’NBA è arrivato in Europa).

Il montenegrino di nascita ma spagnolo di adozione e passaporto ha militato dal 2014 al 2019 in NBA, prima con gli Chicago Bulls e poi con i New Orleans Pelicans e i Milwaukee Bucks, nell’ultima stagione. In praticamente tutta la sua carriera americana ha giocato come ala pura, più ala piccola che ala grande, in un basket molto più fisico di quello europeo dov’è normale vedere un 2 e 08 come Kevin Durant o un 2 e 06 come LeBron James giocare da small forward.

Mirotic può giocare da ala piccola all’EA7 Milano?

Nella sua avventura europea post NBA al Barcelona ha praticamente sempre giocato da “stretch four”, ricomprendo la posizione di centro in quintetti piccoli. Né Svetislav Pesic né Sarunas Jasikevicius l’hanno mai impiegato consistentemente da ala piccola. Ma Ettore Messina invece pensa di farlo giocare anche in quel ruolo in quintetti molto grossi, per dare un po’ di minuti di riposo a Shavon Shields.

Naturalmente non è una posizione che non sa ricoprire, avendolo fatto per diversi anni in NBA, però bisogna vedere se riesce a “riabituarsi” a occupare quel ruolo dopo almeno 4 stagioni che non lo fa.

Questa scelta di Messina permetterà all’EA7 di non comprare un altro straniero?

Forse. L’Olimpia ha diversi giocatori che possono scivolare dal 2 al 3 (Hall, Baron, Tonut) e dal 4 al 3 (Ricci e appunto Mirotic). Di certo però sarebbero tutti “adattati”, l’unico che potrebbe ricoprire in maniera naturale quella posizione è l’ex capitano della Virtus Bologna. Pippo è forte e ha dimostrato di poterci stare benissimo a quei piani, ma non è al livello di certi 3 che escono dalle panchine dei top team di EuroLega.

Quindi forse l’aggiunta di una guardia molto fisica – alla Svjatoslav Mychajljuk per intenderci – potrebbe essere la scelta giusta, in modo da andare ad aggiungere chili al reparto guardie (Baron, Hall e Tonut non sono dei fasci di muscoli) e avere un degnissimo cambio di Shavon Shields. Tutto questo sempre considerando che Mirotic può scivolare dal 4 al 3.