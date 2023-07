Italbasket, Marco Spissu incredulo per il forfait di Nico Mannion

La notizia del forfait di Nico Mannion ha colto di sorpresa tutti all’interno dell’Italbasket.

Soltanto pochi giorni dopo l’annuncio della long list, il neo playmaker del Baskonia ha rinunciato ai Mondiali. Una decisione inaspettata per tutti, anche per i suoi compagni di squadra, compreso Marco Spissu. Il giocatore sardo ne ha parlato sulle pagine de Il Corriere dello Sport.

Appena ho saputo la notizia sono rimasto a bocca aperto, sono molto dispiaciuto. Nico è un talento puro, in Nazionale ha sempre fatto bene, la scelta è stata condivisa con il coach. E’ giovane ma comunque ha bisogno di recuperare energie, ricordiamoci che nel 2021 ha avuto quel bruttissimo virus che l’ha debilitato. Aumenteranno le responsabilità per me e Pajola, poi c’è Spagnolo che ha giocato una grandissima stagione: ci faremo trovare tutti pronti.