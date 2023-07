EuroBasket U18 continua ad essere un disastro: ora ci si mette anche un virus

Le manifestazioni FIBA giovanili godono sicuramente di un trattamento diverso da quelle senior, tuttavia l’EuroBasket U18 ospitato a Nis, in Serbia, sta toccando vette altissime di disorganizzazione e in alcuni casi anche sfortuna. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato i problemi delle strutture, con la pioggia che in più occasioni era penetrata nei palazzetti portando Turchia e Polonia, ad esempio, a non giocare gli ultimi 5′ della loro partita per protesta e per evitare (ulteriori) infortuni.

Ora invece ci si è messo un virus, ancora non meglio identificato, che ha messo KO ben sei delle squadre partecipanti: Lituania, Finlandia, Grecia, Spagna, Turchia e Slovenia. I giocatori di queste formazioni sono sotto osservazione e ovviamente indisponibili, alcuni addirittura sono stati portati in ospedale. La FIBA li sottoporrà ad esami del sangue e nel frattempo farà dei controlli sanitari sulle cucine e sulla piscina dell’hotel dove alloggiano le squadre, come riportato da ESPN.

L’Europeo è giunto ai quarti di finale, in cui l’Italia dovrà affrontare proprio la Slovenia, una delle squadre colpite dal virus. Inizialmente la partita era prevista per domani, mercoledì 26 luglio, ma sicuramente verrà posticipata per permettere il recupero dei giocatori sloveni.