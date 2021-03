Italbasket, Messina nuovo allenatore dopo il preolimpico di Belgrado

Sarà Ettore Messina l’allenatore della Nazionale azzurra dopo il pre-olimpico di Belgrado, come riportato da Mario Canfora su La Gazzetta dello Sport. Meo Sacchetti, dunque, guiderà l’Italia al pre-olimpico e alle Olimpiadi in caso di qualificazione a Tokyo prima di lasciare la panchina azzurra all’attuale coach dell’Olimpia Milano. Per Messina sarebbe la terza volta in carriera sulla panchina dell’Italbasket.

La Gazzetta dello Sport ipotizza anche una valida alternativa nel caso di risposta negativa da parte di Messina. Se l’ex Virtus Bologna e Spurs dovesse dire no, si andrebbe su Walter De Raffaele.

Nato il 22-01-1995, appassionato di sport, calcio e basket su tutti. Laureato in giurisprudenza, giornalista presso Radio Nettuno BolognaUno, BolognaBasket e BasketUniverso