Italbasket, Nicolò Melli: “Conosciamo i nostri limiti ma non possiamo avere paura”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’Italia agli Europei di basket, ha parlato anche Nicolò Melli.

Le parole del lungo di Milano hanno fatto seguito a quelle del coach Gianmarco Pozzecco e del presidente federale Gianni Petrucci.

Siamo sotto taglia, sappiamo che dobbiamo correre ma il peso del risultato che inseguivamo da tanto tempo ce lo siamo tolti lo scorso anno a Belgrado con un risultato storico e poi ai Giochi Olimpici, ora siamo più liberi di testa. Non possiamo aver paura, dobbiamo scendere in campo con la faccia tosta che abbiamo dimostrato in queste settimane. Ogni mio avversario diretto mi dà 20 cm, sappiamo di avere dei limiti ma dovremo trasformarli in vantaggi. Ci sono gerarchie precise nel gruppo, anche per questo sono arrivati i risultati la scorsa estate. Giocare per l’Italia è sempre un onore, farlo davanti a 12mila tifosi è uno stimolo ulteriore.