Italbasket, Pozzecco è PREOCCUPATO per l’infortunio di Fontecchio

Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico dell’Italbasket, ha parlato a Sky Sport di Simone Fontecchio e dell’infortunio che l’ha tenuto fermo nella parte finale della stagione. QUI l’intervista video e di seguito la trascrizione delle parole del Poz.

“Speriamo ovviamente che l’infortunio non sia grave, vedremo ma non nego di essere un po’ preoccupato per Simone. Poi ha anche questa vicenda contrattuale da sistemare ma queste sono cose con cui noi addetti ai lavori dobbiamo saper convivere”.

Ricordiamo che Simone Fontecchio è un elemento chiave dell’Italbasket di Gianmarco Pozzecco, senza di lui le possibilità di andare all’Olimpiade si ridurrebbero al lumicino, possibilità che già non sono altissime comunque. In estate probabilmente firmerà un triennale o quadriennale con una franchigia NBA che gli permetterà di guadagnare un bel po’ di milioni di dollari e quindi è una situazione che deve risolvere in serenità.

Purtroppo però il Pre-Olimpico cade a cavallo con la free agency NBA e, non nascondiamoci, questo potrebbe influire sulla sua presenza a San Juan de Puerto Rico. Stiamo a vedere e speriamo che possa tornare presto al 100%, così da esserci quest’estate prima in Porto Rico e poi, si spera, a Parigi.

