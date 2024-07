L’Australia vince una bellissima gara d’esordio contro la Spagna

Australia – Spagna 92-80

(31-21; 18-21; 20-18; 23-20)

L’Australia, priva di Dante Exum in questo match a causa di un piccolo fastidio fisico, ha vinto una gara davvero molto bella contro la Spagna nel match di esordio di questi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Decisivi per i Boomers i 20 punti e 9 rimbalzi di Jock Landale ma anche i 19 di Patty Mills e i 17, 8 rimbalzi e 8 assist di Josh Giddey, un vero fattore per i gialloverdi. Per gli iberici enorme prestazione di Santi Aldama con 27 punti, che però non sono bastati per permettere alla formazione allenata da Sergio Scariolo di uscire da questa giornata di Lille con un successo.

Il match di per sé è stato abbastanza lineare, con gli oceanici che hanno quasi sempre guidato la contesa, a parte per un paio di minuti nel corso del terzo periodo. La Spagna deve fare qualcosa di più se vuole arrivare in fondo in questo torneo olimpico perché il solo Aldama non basta e non bastano nemmeno le triple, seppur sempre gradite, di Sergio Llull. Lorenzo Brown, gli Hernangomez, Abrines, Garuba, Rudy Fernandez, tutti devono fare di più se vogliono sognare di raggiungere una medaglia olimpica, che resta comunque complessissima. Alla fine l’Australia ha battuto la Spagna 92 a 80.

Australia: Daniels 13, Giddey 17+8r+8a, Mills 19, Green 0, Ingles 0, Dellavedova 0, Exum NE, Landale 20+9r, Key 8, McVeigh 13, Magnay 2, Reath NE. All. Brian Goorjian

Spagna: Brown 7, Pradilla NE, Fernandez 0, Lopez-Arostegui 2, Aldama 27, Brizuela 2, Diaz 0, Hernangomez J. 2, Hernangomez W. 14, Garuba 3, Abrines 6, Llull 17. All. Sergio Scariolo.

QUI trovate le stats del match.

