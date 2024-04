COLPACCIO MIAMI! Vince a Boston e ora la serie passa in Florida

I Miami Heat hanno compiuto un vero e proprio colpaccio questa notte perché sono riusciti a vincere gara-2 al TD Garden di Boston, tornando così in Florida con la serie sull1 a 1 ed evitando di conseguenza uno sweep che sembrava probabile, vista l’assenza del loro miglior giocatore, ovvero Jimmy Butler.

Miami, come sempre, ha sfoderato quel qualcosa in più ai playoff che ha permesso loro di fare un capolavoro a Boston. E questo capolavoro sono le 23 triple segnate, record di squadra per bombe segnate in una partita di playoff. Gli Heat, guidati da un Tyler Herro ispiratissimo (24 punti, 14 assist e 5 rimbalzi) e dalla doppia doppia di Bam Adebayo (21 punti e 10 rimbalzi) piazzano un parziale di 10-0 nel 3° periodo e lo portano fino al termine, chiudendo con ben 5 giocatori in doppia cifra. Jayson Tatum ha concluso la sua prestazione contro la squadra della Florida con 28 punti e 8 rimbalzi, Jaylen Brown ha fatto addirittura meglio ma non è bastato per portare a casa il 2-0.

Ora vediamo a Miami come si comporteranno gli Heat, che devo vincerle entrambe per provare a fare il miracolo di eliminare quella che in regular season è stata senza dubbio alcuno la miglior squadra della competizione.

