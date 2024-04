Naz Reid ha vinto il Sesto Uomo dell’Anno 2023-24

Il giocatore che ha avuto il migliore impatto della stagione partendo dalla panchina è Naz Reid. Così ha sentenziato la NBA premiando il lungo dei Minnesota Timberwolves come Sesto Uomo dell’Anno.

Reid, al suo quinto anno nella Lega, ha giocato la sua miglior stagione in carriera con 13.5 punti, 5.2 rimbalzi, 1.3 assist e 0.9 stoppate di media in poco più di 24′ di utilizzo. Il prodotto di LSU, undrafted nel 2019, è partito in quintetto solo 14 volte su 81 partite disputate.

Nelle votazioni per il Sixth Man, Reid ha preceduto di poco Malik Monk: 352 contro 342 punti. A completare il podio dei finalisti c’è Bobby Portis, che però ha totalizzato solo 81 punti. Qui i risultati completi della votazione.

Naz Reid è solo il terzo giocatore undrafted della storia NBA a vincere il premio di Sesto Uomo dell’Anno: prima di lui ce l’avevano fatta solo John Starks (1997) e Darrell Armstrong (1999).

Ieri Tyrese Maxey era stato annunciato invece come Most Improved Player.