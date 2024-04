Italbasket, una serata DA SOGNO per celebrare gli eroi di Atene 2004

Una serata emozionante e carica di ricordi al BesteHUB di Prato, dove, a distanza di 20 anni, la Nazionale Italiana di basket medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 si è riunita per celebrare l’importante traguardo.

L’evento, organizzato da Beste S.p.a. come parte del programma di iniziative sportive e sociali presso il BesteHUB, ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui Umberto Gandini, Presidente della Lega Basket Serie A, tutta la squadra, Giovanni Santi e tutto lo staff della Federazione Italiana Pallacanestro.

Il Segretario Generale della FIP Maurizio Bertea ha portato i saluti del Presidente Giovanni Petrucci, ancora ricoverato in ospedale dopo l’incidente di sabato scorso.

Dopo la paura delle prime ore, il Presidente è in ripresa. Ha subito dei traumi seri ma non ci sono state complicazioni e come avete potuto leggere in queste ore è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello ordinario. Porto a tutti il suo saluto affettuoso e ringrazio a nome della Federazione Italiana Pallacanestro l’azienda Beste per l’ospitalità presso questa bellissima struttura, il Sindaco di Prato Matteo Biffoni e la Lega Basket Serie A per l’impegno nel patrocinare come noi l’evento e Gek Galanda che ha dato il via a questa iniziativa. E’ stata un’emozione grande 20 anni fa e lo è oggi ricordando quel meraviglioso percorso.