LeBron James uscirà in estate dall’attuale contratto con i Lakers!

LeBron James e i suoi Los Angeles Lakers stanno attraversando un ottimo momento di forma: nella notte si è conclusa contro i Timberwolves una serie di 10 vittorie consecutive, che hanno portato i gialloviola nel gruppone di 5 squadre (Suns, Pelicans, Kings, Lakers e Warriors) in lotta per gli ultimi piazzamenti playoff e play in, dato che dal sesto all’undicesimo posto sono tutte racchiuse in 3 lunghezze.

LeBron James è in parte anche già con la testa alla prossima stagione, in particolare per quanto riguarda una sfumatura importante del suo contratto: Brian Windhorst, insider NBA di ESPN, ha riportato un rumor che vedrebbe la volontà di LeBron James di inserire una no-trade clause, ovvero una clausola che impedirebbe ai Lakers di cederlo tramite trade; il suo contratto attuale non prevede questa clausola e l’unico modo per inserirla è quello di uscire dal contratto attuale e firmarne un altro, che probabilmente sarà di due anni con opzione per il terzo. LeBron James è attualmente al suo primo anno, su due totali, di contratto con i Lakers e ha appunto una player option sfruttabile per l’anno prossimo, ma probabilmente non l’eserciterà.

Il desiderio di LeBron James di inserire una no-trade clause arriva dai rumors circolati durante la stagione di un possibile scambio, con i Golden State Warriors interessati ad affiancarlo a Steph Curry: le voci sono state talmente insistenti che Rich Paul, agente di James, ha dovuto smentirle dichiarando che il suo assistito non aveva nessuna intenzione di richiedere una trade ai Lakers.

In questa stagione, LeBron James ha raggiunto quota 40mila punti segnati in carriera, il primo (e probabilmente unico) giocatore della storia a farlo, e sta tenendo medie di 25.4 punti, 7.2 rimbalzi e 8.2 sister a partita.

