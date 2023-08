Italia-Filippine, una rivalità che va avanti da quasi 90 anni e la prima volta ci massacrarono

Ritroviamo le Filippine molti anni dopo ma sempre ai Giochi Olimpici, questa volta nel 1968 a Città del Messico. Non c’è storia: 91-66 per gli Azzurri (il tabellino completo) guidati da Nello Paratore con 26 punti di Massimo Masini, 18 di Ottorino Flaborea e 12 di Charly Recalcati. Nota per essere particolarmente ruvida e coriacea, la squadra filippina venne soprannominata nel 1967 “The dirty Dozen”, avvalendosi delle abilità di giocatori come Elias Tolentino (“The Mikado Man” per via di una pomata per capelli che pubblicizzava all’epoca facendo impazzire il pubblico femminile). In panchina forse il più grande giocatore di basket filippino di sempre: Carlos Loyzaga. Soprannominato “The Big Difference” per le Medaglie vinte con la Nazionale (4 volte i Giochi Asiatici e 2 tornei FIBA Asia da giocatore e di nuovo i Giochi Asiatici nel 1967 da allenatore).

Flaborea e Masini, questa volta insieme Dino Meneghin e Pierluigi Marzorati tra gli altri, sono in campo contro le Filippine anche ai Giochi Olimpici di Monaco di Baviera, nuovamente in Germania, nel 1972. Ancora un netto successo nella prima fase (101-81 con 29 punti di Giomo, 26 di Bisson e 23 di Dino, il tabellino) contro un altro Hall of Famer filippino: “Daredavil Danny” Florencio e Fredie Webb, che poi diventerà un politico e un attore di cinema e tv di successo in Patria.