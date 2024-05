Gli Utah Jazz hanno espresso interesse ad assicurarsi le prestazioni di Bronny James per un allenamento individuale e potrebbero essere interessati a lui con la 32esima scelta, come hanno riferito fonti a Yahoo Sports. La franchigia sta pazientemente ricostruendo dietro la guida di Danny Ainge, e portare Bronny con la speranza di attirare una superstar come LeBron potrebbe essere il salto che il proprietario Ryan Smith sta cercando per aggiungere una scintilla ai Jazz.

Indipendentemente dal fatto che Bronny e LeBron dicano di non essere un pacchetto completo, la maggior parte delle squadre guarda all’accoppiata e non solo alla guardia con prospettive NBA.

Bronny James è entrato alla NBA Draft Combine con qualcosa da dimostrare e ne è uscito dimostrando di appartenere agli altri 77 giocatori invitati.

Il giocatore, che si prospetta come scelta del secondo giro, ha guidato la sua squadra nel punteggio nel secondo giorno di allenamenti, chiudendo con 13 punti (2 su 5 da 3 punti) in 23 minuti. Suo padre, LeBron, e sua madre, Savannah, erano entrambi presenti per vedere il loro figlio maggiore competere per la possibilità di realizzare il proprio sogno di entrare nell’NBA. Stiamo a vedere se alla fine davvero gli Utah Jazz firmeranno Bronny James.

