Butler CLAMOROSO agli US Open! Prima fa il raccattapalle e poi fa un punto contro Alcaraz

La stella dei Miami Heat, Jimmy Butler, ha fatto la sua apparizione sul campo da tennis e ha persino avuto un incontro con il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz.

Gli US Open inizieranno ufficialmente la prossima settimana e le qualificazioni sono attualmente in corso. Nel frattempo, mercoledì si è svolto lo Stars of the Open, un evento in favore dei soccorsi in Ucraina.

Il campione in carica degli US Open, Alcaraz, ha affrontato l’americano Frances Tiafoe in una rivincita della semifinale dello scorso anno. Tuttavia, vista la natura dell’evento, c’è stato molto più divertimento che competitività, come si può vedere qui sotto.

If a better point of tennis has ever been played, we've never seen it 🤣 pic.twitter.com/udc6iGZkxx — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2023

La partita è stata resa più memorabile dal fatto che Butler ha fatto la sua apparizione come membro dell’equipaggio dei raccattapalle.

THAT'S @JImmyButler's MUSIC! AND AS A BALL CREW MEMBER! pic.twitter.com/SQKJmcNalg — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2023

In seguito riceve una racchetta da Tiafoe e annuncia il suo piano per sconfiggere Alcaraz con un drop shot. Dopo una serie di prove, ha finito per ottenere il punto.

Jimmy Butler just showed the world how to beat Carlos Alcaraz 👀 pic.twitter.com/k8WJYlY5Xh — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2023

In seguito, l’ala di Miami si è dichiarato uno dei migliori tennisti al mondo.

.@JimmyButler believes he's one of the best players in the world (in tennis). pic.twitter.com/2dcBdtPTVa — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Stiamo a vedere se un domani davvero verrà organizzato un match di beneficienza tra Jimmy Butler e Carlos Alcaraz. Le basi perché ciò accada ci sono tutte.

