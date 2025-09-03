spissu italia

Italia-Spagna, ascolti SUPER su Rai 2 e su Sky

EuroBasket 2025 Home Nazionali
Francesco ManziLascia un Commento su Italia-Spagna, ascolti SUPER su Rai 2 e su Sky

La partita tra Italia e Spagna di ieri sera non sarà stata la migliore possibile a livello di qualità di gioco, ma è sicuramente stata combattuta e appassionante fino alla fine. Ne sono il riflesso i dati sugli ascolti diffusi nella giornata di oggi. Come noto, il match era trasmesso in chiaro su Rai 2, come tutte le partite degli Azzurri in questo EuroBasket.

Come scritto dal sito specializzato davidemaggio.it, Italia-Spagna su Rai 2 ha fatto registrare ottimi numeri sforando il milione di telespettatori. Più precisamente, 1.076.000 spettatori pari al 6.1% dalle 20.31 alle 22.29.

Ottimi dati anche da Sky Sport: secondo quanto riportato da Sportando, sull’emittente privata sono stati circa 278.000 i telespettatori, il migliore dato di questo Europeo. A questi numeri, che arrivano quindi oltre gli 1.3 milioni di telespettatori sommati, andrebbero poi aggiunti anche coloro che hanno guardato la partita su DAZN.

Foto: FIBA

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

pozzecco italbasket francia

Italbasket, possibili incastri agli Ottavi: lo spauracchio Francia è più che concreto

Alessandro Saraceno
Saliou Niang Italbasket

Italbasket, quali sono le sensazioni sull’infortunio di Saliou Niang?

Alessandro Saraceno
Pozzecco Niang

Pozzecco su Niang: “Ha qualcosa di ENORME! Cosa? Non lo so”

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.