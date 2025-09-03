Italia-Spagna, ascolti SUPER su Rai 2 e su Sky

La partita tra Italia e Spagna di ieri sera non sarà stata la migliore possibile a livello di qualità di gioco, ma è sicuramente stata combattuta e appassionante fino alla fine. Ne sono il riflesso i dati sugli ascolti diffusi nella giornata di oggi. Come noto, il match era trasmesso in chiaro su Rai 2, come tutte le partite degli Azzurri in questo EuroBasket.

Come scritto dal sito specializzato davidemaggio.it, Italia-Spagna su Rai 2 ha fatto registrare ottimi numeri sforando il milione di telespettatori. Più precisamente, 1.076.000 spettatori pari al 6.1% dalle 20.31 alle 22.29.

Ottimi dati anche da Sky Sport: secondo quanto riportato da Sportando, sull’emittente privata sono stati circa 278.000 i telespettatori, il migliore dato di questo Europeo. A questi numeri, che arrivano quindi oltre gli 1.3 milioni di telespettatori sommati, andrebbero poi aggiunti anche coloro che hanno guardato la partita su DAZN.

Foto: FIBA