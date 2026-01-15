notae trapani shark

JD Notae alla fine continuerà a giocare in Serie A?

Francesco Manzi

Dopo la fine della Trapani Shark, esclusa dal campionato di Serie A questa settimana, l’unico giocatore della prima squadra rimasto ancora free agent è JD Notae. Se infatti Alessandro Cappelletti si è accasato a Treviso, Riccardo Rossato a Treviso e Adama Sanogo all’Hapoel Holon, l’americano ha dei problemi fisici che ne hanno finora ritardato la firma altrove. Notae, Sesto Uomo dell’Anno in LBA nella passata stagione, dovrebbe tornare disponibile tra un paio di settimane e, secondo quanto scritto da La Nuova Venezia, interesserebbe alla Reyer.

Il mercato della formazione orogranata è particolarmente caldo in questi giorni, con la possibile uscita di Denzel Valentine che lascerebbe spazio ad un nuovo ingaggio tra gli statunitensi. Notae non è l’unico nome in lizza: il quotidiano veneto menziona infatti anche Xavier Moon, guardia free agent dopo la scorsa stagione allo Zenit San Pietroburgo con 13.5 punti di media in VTB League.

JD Notae in questa stagione con Trapani ha segnato finora 13.4 punti di media in campionato e 20.0 in 3 partite di BCL.

Foto: FIBA

