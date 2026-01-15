Delonte West il mese scorso è stato arrestato per aver rapinato una persona di 23$

Nei giorni scorsi era circolata la notizia riguardante Delonte West, entrato in una struttura per la disintossicazione e sobrio da ormai circa un mese. Oggi un’altra notizia, meno positiva, sull’ex giocatore NBA: lo scorso 21 dicembre West è stato arrestato per un reato che avrebbe commesso in Virginia.

In seguito alla denuncia di rapina da parte di una persona, la polizia avrebbe trovato West ancora poco distante, con l’ex Dallas Mavericks liberato poi su cauzione per 1.000$. Ciò che rende questa storia ancora più grottesca è la somma che Delonte West avrebbe rubato: appena 23$.

West, non nuovo a problemi con la legge visto che vive in questo modo da anni, in condizioni a dir poco precarie, avrebbe però deciso di sfruttare questa nuova disavventura legale per ripulirsi. Da qui la decisione di entrare in clinica, una scelta di cui il suo avvocato, Brandon Sloane, si è detto “orgogolioso” parlando con TMZ.