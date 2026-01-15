La Virtus Bologna prosegue la corsa al Play-in col record di Saliou Niang

saliou niang virtus bologna

La Virtus Bologna stasera ha ottenuto un’importante vittoria sul campo di Dubai Basketball in EuroLega, una trasferta fatale per tante squadre ma non per i bianconeri che hanno vinto 72-80. L’eroe della serata è stato il talento azzurro Saliou Niang, autore di una doppia-doppia importante da 17 punti e 17 rimbalzi, di cui 7 offensivi, in 31′.

I 17 rimbalzi sono un career-high per Niang ma anche un record per la Virtus Bologna: solo Rashard Griffith era arrivato appunto a 17, nella stagione 2000-01. Non solo, rappresentano anche il record per un giocatore italiano in EuroLega e per un qualsiasi non lungo: basti pensare che solo Walter Tavares (due volte), Nikola Milutinov e Johnathan Motley hanno raggiunto i 17 rimbalzi in EuroLega nelle ultime 5 stagioni.

In campo la Virtus ha guidato per quasi tutta la partita, dopo una partenza complicata: i bianconeri hanno chiuso il primo tempo avanti di 4 punti, nel terzo quarto Pajola, Edwards e Niang hanno costruito un parziale di 0-9 che ha scavato un solco decisivo. Nel quarto periodo Aleksa Avramovic ha segnato 7 punti consecutivi portando Dubai in parità e Anderson ha firmato addirittura il vantaggio prima che un altro break virtussino di 0-8 e il talento sconfinato di Edwards lanciassero Bologna verso la vittoria, arrivata virtualmente con i liberi di Hackett e Jallow e gli errori al tiro di Bacon e Bertans.

La Virtus Bologna sale sull’11-11 in stagione, record valido per il 12° posto momentaneo in attesa delle altre partite di questo turno di EuroLega.

 

