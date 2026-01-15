La Virtus Bologna prosegue la corsa al Play-in col record di Saliou Niang

La Virtus Bologna stasera ha ottenuto un’importante vittoria sul campo di Dubai Basketball in EuroLega, una trasferta fatale per tante squadre ma non per i bianconeri che hanno vinto 72-80. L’eroe della serata è stato il talento azzurro Saliou Niang, autore di una doppia-doppia importante da 17 punti e 17 rimbalzi, di cui 7 offensivi, in 31′.

I 17 rimbalzi sono un career-high per Niang ma anche un record per la Virtus Bologna: solo Rashard Griffith era arrivato appunto a 17, nella stagione 2000-01. Non solo, rappresentano anche il record per un giocatore italiano in EuroLega e per un qualsiasi non lungo: basti pensare che solo Walter Tavares (due volte), Nikola Milutinov e Johnathan Motley hanno raggiunto i 17 rimbalzi in EuroLega nelle ultime 5 stagioni.

In campo la Virtus ha guidato per quasi tutta la partita, dopo una partenza complicata: i bianconeri hanno chiuso il primo tempo avanti di 4 punti, nel terzo quarto Pajola, Edwards e Niang hanno costruito un parziale di 0-9 che ha scavato un solco decisivo. Nel quarto periodo Aleksa Avramovic ha segnato 7 punti consecutivi portando Dubai in parità e Anderson ha firmato addirittura il vantaggio prima che un altro break virtussino di 0-8 e il talento sconfinato di Edwards lanciassero Bologna verso la vittoria, arrivata virtualmente con i liberi di Hackett e Jallow e gli errori al tiro di Bacon e Bertans.

La Virtus Bologna sale sull’11-11 in stagione, record valido per il 12° posto momentaneo in attesa delle altre partite di questo turno di EuroLega.