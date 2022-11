Jimmy Butler è sicuro di vincere il titolo con i Miami Heat

I Miami Heat non hanno avuto un ottimo inizio di stagione. La squadra guidata da Eric Spoelstra finora ha vinto solamente tre partite, perdendone cinque.

Un avvio al di sotto delle aspettative che però non preoccupa molto Jimmy Butler. La stella degli Heat si è detta sicura di vincere il titolo NBA, come dichiarato prima della gara con i Golden State Warriors.

Non me ne frega nulla di aver iniziato con un record di 2-5, vinceremo il titolo nonostante ciò che pensano tutti, potete contarci. Abbiamo ancora tempo, dobbiamo solo sviluppare più senso di urgenza e fidarci dei compagni per crescere sui due lati del campo. Non mi abbatto assolutamente, ci sono buone basi da cui partire.