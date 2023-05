La Draft Lottery più fortunosa di sempre

Fra pochi giorni ci sarà una delle Draft Lottery più attese di sempre. Si saprà, infatti, quale squadra sarà sorteggiata per avere la scelta #1 e di conseguenza si accaparrerà Victor Wembanyama.

In estrema sintesi ognuna delle squadre che non hanno partecipato ai playoff, in base al posizionamento e al record della regular season da poco conclusa, ha determinate probabilità di avere la prima scelta. Ad esempio quest’anno Detroit Pistons, Houston Rockets e San Antonio Spurs hanno tutte il 14% di probabilità, mentre le ultime squadre in lottery, vale a dire Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, hanno rispettivamente l’1% e lo 0,5%.

Insomma, i risultati negativi incidono ma poi serve anche un po’ di fortuna. La dea bendata 30 anni fa ha sorriso a Orlando: nel 1993 i Magic avevano solamente l’1% di possibilità di ottenere la prima scelta ma vennero premiati dalla lottery, dopo aver avuto la #1 anche l’anno precedente. Nel 1992 pescarono Shaquille O’Neal, nel ’93 Chris Webber che però venne subito scambiato con due scelte future e Penny Hardway, il quale era stato selezionato alla #3 dagli Warriors nello stesso Draft.