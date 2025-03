La Germani Brescia blinda coach Peppe Poeta

Pallacanestro Brescia è lieta di comunicare, con grande orgoglio e soddisfazione, di aver raggiunto con il proprio Capo Allenatore, coach Giuseppe Poeta, l’accordo per un’estensione contrattuale fino a giugno 2027. Coach Giuseppe Poeta, durante la sua prima stagione ed esperienza da Capo Allenatore, sulla panchina della Germani Brescia in Serie A, ha raggiunto risultati importanti, come testimonia la sequenza di 7 vittorie consecutive, che ha permesso alla Pallacanestro Brescia di conquistare la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia di Torino ed il primato in classifica al termine del girone d’andata. Giuseppe Poeta ha saputo, fin da subito, farsi apprezzare per le proprie qualità umane, per l’empatia dimostrata nei confronti della Società, squadra, staff tecnico e tifosi, nonché per l’estrema etica professionale, consentendo alla Germani Brescia di consolidarsi tra le prime formazioni della LBA.

Queste le parole di Mauro Ferrari, Amministratore Delegato di Germani SPA e Pallacanestro Brescia, in merito all’accordo: “Siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo biennale del contratto del nostro allenatore Giuseppe Poeta. Dopo un’esaltante stagione di esordio in Serie A, ha dimostrato con le sue straordinarie capacità manageriali, umane e professionali di essere la guida ideale per il nostro progetto. La squadra ha raggiunto risultati eccezionali, posizionandosi ai vertici della regular season e mostrando un’identità di gioco solida e vincente. Siamo convinti che con Giuseppe alla guida continueremo a crescere e a regalarci nuove soddisfazioni. Il suo impegno, la sua passione e la sua visione del basket sono valori che rispecchiano perfettamente l’ambizione del nostro club. Non vediamo l’ora di affrontare le prossime sfide insieme”.

Coach Giuseppe Poeta commenta così la propria estensione contrattuale con la Germani Pallacanestro Brescia: “Sono contento ed orgoglioso di proseguire la mia avventura a Brescia per altre due stagioni. Si è creato un legame speciale con la città e la proprietà, dare continuità a questo progetto era la mia prima opzione. Con entusiasmo ed il massimo impegno, voglio sperare di vivere ancora momenti come quelli vissuti fino ad oggi”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia