L’infortunio di Jayson Tatum fa tremare i Boston Celtics

Jayson Tatum, stella dei Boston Celtics, ha subito una distorsione alla caviglia sinistra durante la vittoria per 113-95 contro i Sacramento Kings il 25 marzo 2025.

L’infortunio è avvenuto nel terzo quarto, quando Tatum è atterrato sul piede di Domantas Sabonis dopo un tentativo da tre punti. Nonostante il dolore evidente, Tatum ha realizzato uno dei due tiri liberi concessi prima di lasciare il campo.

Prima dell’infortunio, Tatum aveva già accumulato 25 punti, 7 rimbalzi e 8 assist in soli 26 minuti di gioco, dimostrando ancora una volta il suo ruolo cruciale per i Celtics. Sabonis è stato sanzionato con un flagrant foul per aver invaso lo spazio di atterraggio di Tatum. ​

Al termine della partita, l’allenatore dei Celtics, Joe Mazzulla, ha riferito che Tatum stava bene e stava applicando ghiaccio alla caviglia. Tuttavia, la gravità dell’infortunio e i tempi di recupero non sono stati ancora definiti. Considerando l’importanza di Tatum, che in questa stagione ha mantenuto una media di 27,1 punti, 8,7 rimbalzi e 6,0 assist a partita, la sua assenza potrebbe rappresentare una sfida significativa per i Celtics nelle prossime partite