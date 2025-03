Virtus Bologna: Visconti saluta, in uscita anche Tucker

Doppia operazione in uscita per la Virtus Bologna che sfoltisce il roster.

Con la stagione di EuroLega ormai compromessa e comunque vicina al termine, le V Nere pensano a ridurre il numero di giocatori nella rosa. Ufficiale l’addio di Riccardo Visconti che ha risolto consensualmente il suo rapporto con il club. Dopo aver messo insieme solamente 7 presenze fra campionato e coppa, l’azzurro approda in Spagna, a Granada, impegnata nella rincorsa alla salvezza. Su Instagram un saluto con un pizzico di rammarico “per non aver mai avuto una opportunità concreta”.

Quella di Visconti però potrebbe non essere l’unica uscita. Torna d’attualità la separazione da Rayjon Tucker, spesso in discussione durante questa stagione. Sfumato il ritorno alla Reyer Venezia a Dicembre, ora l’americano è finito sul taccuino dell’AEK Atene che proverà a insidiare il duopolio Pana-Oly nei playoff. Visto il prossimo rientro di Clyburn, la Virtus potrebbe lasciar partire un giocatore che non ha mai convinto. I media greci parlano di una trattativa in corso, più con il giocatore che con il club. Segno che le V Nere lo lascerebbero partire senza scomporsi più di tanto.