La Germania non sbaglio un colpo: Finlandia KO e medaglia sicura a EuroBasket 2025

Germania-Finlandia 98-86

(30-26; 31-21; 20-26; 17-13)

Nella semifinale di EuroBasket 2025, la Germania ha superato senza troppi problemi la Finlandia, sorpresa e vera “Cenerentola” del torneo, con il punteggio di 98 a 86. Con questa vittoria, la Germania è certa di conquistare almeno una medaglia, dopo il bronzo agli Europei 2022 e lo storico oro ai Mondiali 2023, confermandosi come una delle nazionali più solide e complete del panorama internazionale.

Schroder e Wagner show: la Germania non sbaglia un colpo

Il leader tecnico e carismatico della Germania, Dennis Schroder, ha dominato la partita con 26 punti e 12 assist, confermandosi uno dei migliori playmaker al mondo. Accanto a lui, Franz Wagner ha mostrato tutto il suo talento con 22 punti, mentre Tristan Da Silva (13) e Isaac Bonga (10) hanno garantito equilibrio e profondità al roster tedesco.

La squadra tedesca ha preso il controllo del match già nel secondo quarto (31-21) e ha gestito senza affanni, resistendo al tentativo di rimonta finlandese nel terzo periodo.

Nonostante la sconfitta, la Finlandia di Lauri Markkanen si conferma la grande rivelazione di EuroBasket 2025. Dopo un percorso sorprendente fino alla semifinale, i finlandesi proveranno a conquistare la prima medaglia della loro storia nella finale per il terzo posto.

Contro la Germania hanno brillato Olivier Nkamhoua con 21 punti e 9 rimbalzi, proprio Markkanen con 16+8r, oltre a Miikka Muurinen e Mikael Jantunen, entrambi in doppia cifra (12).

Germania in finale, Finlandia attende Grecia o Turchia

La Germania vola così in finale, in attesa di conoscere la sua avversaria tra Grecia e Turchia, nell’altra semifinale di EuroBasket 2025. La Finlandia invece giocherà per il bronzo, con la possibilità di scrivere una pagina di storia del basket scandinavo.

Germania: Schroder 26+12 assist, Wagner 22, Da Silva T. 13, Bonga 10.

Finlandia: Nkamhoua 21+9 rimbalzi, Markkanen 16+8 rimbalzi, Muurinen 12, Jantunen 12.

