La NBA annuncia i roster del Rising Stars Challenge

Il Rising Stars Challenge, la gara di esibizione fra i migliori rookie e sophomore della stagione, quest’anno non ci giocherà. La NBA però ha deciso comunque di comporre i roster del Team USA e delle squadra che avrebbe rappresentato il resto del mondo.

Ci sono Zion Williamson e Ja Morant a guidare l’ideale rappresentativa degli Stati Uniti insieme ai migliori rookie di questo avvio di stagione come LaMelo Ball, Anthony Edwards e James Wiseman. Nel Team World, insieme a cinque canadesi, c’è anche l’argentino Facundo Campazzo.

Questi i due roster.

Team USA: Zion Williamson, Ja Morant, LaMelo Ball, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Tyler Herro, De’Andre Hunter, Keldon Johnson, Michael Porter Jr, James Wiseman.

Team World: Precious Achiuwa, Deni Avdija, Nickeil Alexander-Walker, RJ Barrett, Facundo Campazzo, Brandon Clarke, Luguentz Dort, Rui Hachimura, Theo Maledon, Mychal Mulder.

#NBAAllStar @Zionwilliamson of the @PelicansNBA and 2019-20 #KiaROY @JaMorant of the @memgrizz lead the list of 20 players selected by NBA assistant coaches for the 2021 NBA Rising Stars rosters!https://t.co/jDjVYSzHle pic.twitter.com/alUV6kktMF

— NBA (@NBA) March 3, 2021