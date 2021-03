L’Italia guadagna posizioni nel Ranking FIBA

Al termine delle due finestre di qualificazione agli Europei femminili e maschili, FIBA ha rilasciato una versione aggiornata dei propri Rankings, basati su un sistema di calcolo che riguarda tutti i risultati in competizioni ufficiali FIBA.

Le Azzurre di coach Lino Lardo, reduci da due vittorie decisive per la qualificazione contro Danimarca e Romania, raggiungono quota 363.2 punti salendo di due posizioni e arrivando al 14esimo posto (superate Nigeria e Brasile). A Cecilia Zandalasini e compagne non resta che attendere il sorteggio di lunedì 8 marzo, quando conosceranno le proprie avversarie nel girone di EuroBasket Women, che si svolgerà dal 17 al 27 giugno 2021 tra Valencia e Strasburgo.

Per la Nazionale di coach Meo Sacchetti, nonostante il record di 1-2 nelle tre gare di Perm, c’è stato lo stesso salto in avanti di due posizioni. L’Italia arriva al 10° posto superando Brasile (che non ha giocato nella finestra di febbraio, a causa dei contagi da COVID-19 nel paese) e Repubblica Ceca (che ha perso di 20 punti con la Lituania e vinto di 5 punti con il Belgio nell’ultima finestra). La partita in meno giocata a Tallinn aveva penalizzato gli Azzurri, che nonostante la vittoria con la Russia avevano visto Vorontsevich e compagni salire al 9° posto. Con la partita in più giocata a Perm, l’Italia ha quindi potuto recuperare quei punti e salire al decimo posto nel Ranking maschile.

A questo link trovate la spiegazione completa di come funziona il calcolo dei punti nel Ranking maschile: http://www.fiba.basketball/documents/rankingmen/howitworks

Ranking femminile: http://www.fiba.basketball/documents/rankingwomen/howitworks

Foto: FIBA

