La Reyer Venezia annuncia la partenza di Luca Campogrande

Attraverso una breve nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la Reyer Venezia ha annunciato la separazione da Luca Campogrande.

L’esterno del 1996 era arrivato all’Umana nel mese di Dicembre, dopo l’esclusione dal campionato della Virtus Roma, con la quale aveva iniziato la stagione. Per lui però poco spazio nelle rotazioni di coach De Raffaele che in campionato gli ha concesso solamente 8 minuti di media e lo ha mandato in campo solamente in due gare di playoff.

Per Campogrande una stagione con 3,6 punti di media con un complessivo 17/33 dall’arco in Serie A.