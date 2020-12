Dopo l’ufficializzazione definitiva del ritiro della Virtus Roma dal campionato, arriva anche il comunicato da parte della società capitolina. Tra le righe si legge che la decisione è stata sofferta ma obbligata, vista l’impossibilità di sostenere i costi necessari per portare avanti la stagione.

Inoltre nel comunicato viene espresso forte rammarico per quanto successo, e possiamo dire che il rammarico è anche quello di tutto il mondo del basket italiano, per una situazione che forse poteva essere prevista già quest’estate, e quindi evitata.

Di seguito il testo integrale del comunicato:

“Nella serata di ieri la Virtus Roma ha comunicato con vivo rammarico a FIP e Lega Basket Serie A la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione di ritirare la società dal campionato in corso.

Tale sofferta decisione è stata presa dopo aver constatato l’assoluta e oggettiva impossibilità di sostenere i costi necessari per portare a termine la stagione.

Il protrarsi della legislazione emergenziale relativa alla pandemia ha provocato, in modo non preventivabile e non evitabile, il totale azzeramento dei ricavi; e la compagine sociale, che pure ha sostenuto per decenni, con notevoli sacrifici economici, l’attività sportiva della squadra ha dichiarato la propria indisponibilità – in considerazione del particolarissimo e imprevedibile momento storico – a proseguire nel farlo.

Il tentativo di trovare soggetti disposti ad acquisire o a sostenere in qualunque modo la società è stato svolto in ogni direzione, in Italia e oltre oceano, ma nessuno di questi, nonostante le vantaggiose condizioni proposte, ha dato esito positivo, probabilmente avendo constatato l’impossibilità di generare ricavi.

È forte il rammarico, sia in considerazione della storia sportiva della società, sia della sua importanza per la città di Roma, sia per il disagio creato allo svolgimento del campionato. Tuttavia, la decisione è stata resa inevitabile dagli eventi”