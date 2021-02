Prosegue il momento sfortunato dei Miami Heat, alle prese con un avvio di stagione molto complicato. I risultati stentano ad arrivare per la truppa di coach Spoelstra anche a causa dei ripetuti problemi di infortuni.

Fra questi si segnala la prolungata assenza di Jimmy Butler causa Covid-19 e il ko di Myers Leonard che dovrà saltare tutto il resto della stagione. Nelle scorse settimane anche Avery Bradley è stato messo fuori causa dal Coronavirus e ora l’ex Celtics dovrà nuovamente restare lontano dal parquet. Per lui infatti è arrivata la diagnosi di uno stiramento al polpaccio della gamba destra che lo costringerà in infermeria per le prossime tre o quattro settimane.

Tough injury news for the Heat: Guard Avery Bradley will miss 3-to-4 weeks with a strained right calf, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2021

Un’altra brutta notizia per lo staff tecnico degli Heat che perde così un giocatore da 8,5 punti di media che stava tirando addirittura con il 42% da dietro l’arco.

